Павел Долгов: вернувшись в «Зенит-2», заново почувствовал себя футболистом

Нападающий «Зенита-2» Павел Долгов рассказал о возвращении в команду.



«Зимой 2020 года я разорвал контракт с «Енисеем», потому что не смог работать в таких условиях. Тогда и появился вариант с «Томском» — тренер был заинтересован во мне. Я пришёл, начались сборы, мы выиграли «Краснодар-2», и случилась пандемия. Если бы её не случилось, то мы могли бы бороться за пятёрку с тем составом, который у нас был. Там был очень хороший коллектив. Сам Томск мне понравился — очень футбольный город. Это был хороший момент в моей карьере.



Сначала я пообщался с агентом. Уже потом я поговорил с Владиславом Николаевичем Радимовым, попросился просто потренироваться. На тот момент трансферное окно ещё было открыто. Я думал, что буду просто поддерживать форму, рассчитывал куда-то уйти, потому что варианты были. С вариантами не вышло, и я попросился тренироваться до начала отпуска. После этого мы пообщались, мне предложили контракт. Я с большим удовольствием согласился, потому что мне здесь комфортно, здесь есть все условия. Тут тренерский штаб, который я прекрасно знаю, который меня знает хорошо. Здесь я прогрессирую. Я очень благодарен Владиславу Николаевичу за то, что он пошёл навстречу и протянул мне руку помощи в такой трудный момент. Он не бросил меня, а взял в команду. Я постараюсь отблагодарить его своей работой, своими голами.



Да, понятно, что эта команда должна быть для молодых. В моей же ситуации для меня лучше, что меня взяли, потому что я чувствую себя здесь комфортно, я прогрессирую здесь. После не очень удачного этапа в своей карьере я вернулся сюда и почувствовал себя заново футболистом. Даже когда с октября по декабрь я просто тренировался, я получал удовольствие от всего тренировочного процесса. Когда до этого я был в «Зените-2», у нас тоже были более опытные ребята, например Константин Лобов, Константин Георгиевич Зырянов. Я считаю, что всё же должны быть в команде люди поопытней, которые где-то подскажут», — цитирует Долгова пресс-служба «Зенита-2».

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