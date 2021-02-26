Шварц: «Ахмат» довольно агрессивно себя проявляет, особенно когда играет дома

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча с грозненским «Ахматом», который пройдёт в воскресенье, 28 февраля.



«Они себя довольно агрессивно проявляют, особенно когда выступают дома. Мы ожидаем интенсивной игры. Мы понимаем, что это будет непростой матч против хорошо организованной команды. В первую очередь для нас будет важно сыграть надёжно у своих ворот. В матче со «Спартаком» мы проделали большую работу, много пробежали, совершили много ускорений. И, конечно, мы будем стремиться создавать опасные моменты у ворот соперника.

Бериша? Я бы не стал говорить исключительно о нём. Нам важно показать хорошую командную оборону. Мы сейчас делаем акцент именно на этом. Кто выйдет на позицию Евгеньева? Это достаточно сложное решение. У нас есть два варианта — либо мы поменяем схему, либо проведём замену по позиции. Вместо Евгеньева могут сыграть Роман Нойштедтер или Заурбек Плиев. Хочу отметить, что на тренировках себя отлично проявляет Александр Кутицкий. Также мы можем сыграть в три центральных защитника, как в матче с «Зенитом».



Будем ли делать акцент на левый фланг атаки, где выступает Даниил Лесовой? Здесь не столь важна статистика, по которой у крайнего защитника Ненахова много карточек. Важно, чтобы Лесовой использовал свои сильные стороны и шёл обыгрывать один в один, создавая опасные моменты. Помимо этого, нам нужна вариативность у ворот соперника.

Почему его отпустили Терехова в «Тамбов»? Для любого футболиста важно иметь игровую практику, поэтому мы решили, что вторую часть сезона Антон проведёт в «Тамбове», — приводит слова Шварца пресс-служба «Динамо».