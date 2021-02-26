Пьер-Эмерик Обамеянг — лучший игрок недели в Лиге Европы

Нападающий лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг признан лучшим игроком недели в Лиге Европы УЕФА. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА. Форвард оформил дубль в ответном матче 1/16 финала турнира с «Бенфикой» (3:2).

В числе кандидатов на это звание также были полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли, который забил гол и отдал две голевые передачи в матче с «Вольфсбергом» (4:0), нападающий «Рейнджерс» Альфредо Морелос, который забил и отдал две передачи во встрече с «Антверпеном» (5:2), а также вратарь «Мольде» Андреас Линде, совершивший девять спасений в матче с «Хоффенхаймом» (2:0).



Лучшим футболистом прошлой недели в Лиге Европы УЕФА стал атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш. 26-летний португальский хавбек сделал дубль в матче 1/16 финала с «Реалом Сосьедад» (4:0).