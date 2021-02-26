Пьер-Эмерик Обамеянг — лучший игрок недели в Лиге Европы

Нападающий лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг признан лучшим игроком недели в Лиге Европы УЕФА. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА. Форвард оформил дубль в ответном матче 1/16 финала турнира с «Бенфикой» (3:2).
В числе кандидатов на это звание также были полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли, который забил гол и отдал две голевые передачи в матче с «Вольфсбергом» (4:0), нападающий «Рейнджерс» Альфредо Морелос, который забил и отдал две передачи во встрече с «Антверпеном» (5:2), а также вратарь «Мольде» Андреас Линде, совершивший девять спасений в матче с «Хоффенхаймом» (2:0).
Лучшим футболистом прошлой недели в Лиге Европы УЕФА стал атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш. 26-летний португальский хавбек сделал дубль в матче 1/16 финала с «Реалом Сосьедад» (4:0).
- 26 февраля 2021
-
18:54
-
18:51
-
18:37
-
18:35
-
18:14
-
18:08
-
18:07
-
18:07
-
17:56
-
17:53
-
17:52
-
17:36
-
17:36
-
17:29
-
17:29
-
17:22
-
17:18
-
17:00
-
16:53
-
16:50
-
16:45
-
16:37
-
16:21
-
16:15
-
16:06
-
16:00
-
15:58
-
15:53
-
15:30
-
15:20
-
15:11
-
14:59
-
14:55
-
14:43
-
14:38