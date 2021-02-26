«Тамбов» — «Ротор»: составы команд на матч 20-го тура РПЛ

Сегодня, 26 февраля, состоится матч «Тамбов» — «Ротор». Встреча 20-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча. Стали известны составы команд.
«Тамбов»: Рыжиков, Денисов, Васиев, Шахов, Гигашвили, Бавин, Дроздов, Кабахидзе, Карапузов, Архипов, Минаев.
Запасные: Сямук, Нусуев, Еркин, Алиев, Терехов, Ахмаев, Аванесян, Чабанов, Герман, Климов, Тошевски.
«Ротор»: Чондрич, Шомко, Щёткин, Байрыев, Кожемякин, Алейник, Песегов, Макаров, Серченков, Давиташвили, Понсе.
Запасные: Маевский, Обухов, Репин, Кверквелия, Степанов, Гогуа, Жигулёв, Кипиани, Медведь, Арабидзе, Муллин.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Иваном Сиденковым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Арам Петросян (Бронницы) и Наиль Сейфетдинов (Казань). Резервный рефери — Сергей Чебан (Москва).
«Тамбов», набрав 13 очков, занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ротор» (14) — 13-й.
- 26 февраля 2021
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