Аленичев: Промес пришёл в другой «Спартак». Будет непросто быстро сыграться с партнёрами

Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал возвращение нападающего Квинси Промеса в стан красно-белых.



«Все болельщики рады, что Промес вернулся. Он был топовым игроком для «Спартака», в том числе в чемпионском сезоне. Своей игрой Промес доказал право считаться одним из лучших легионеров в истории не только «Спартака», а российского чемпионата в целом.



Но большой вопрос, готов ли он сейчас показывать прежний уровень. Тогда «Спартак» был для Промеса трамплином в Европу. В итоге он классной игрой заработал трансфер в топ-клуб — «Севилью». Какая у него мотивация сейчас, не знаю. Но, конечно, хотелось бы, чтобы он выкладывался так же, как и до ухода из «Спартака». Тогда Промес принесет огромную пользу. Именно такой футболист был необходим команде для борьбы за самые высокие места.



Если выйдет, то, скорее, на замену. Все-таки он только прилетел, прошёл медосмотр, не тренировался полноценно. И погодные условия надо учитывать. Они не слишком комфортные. Но если Промес выйдет с первых минут, будем рады. Главное, чтобы он был полностью сосредоточен на игре. Есть риск, что сейчас у него голова не только футболом забита из-за проблем с законом в Нидерландах.



И второй момент — надо понимать, что Промес пришёл в другую команду. Не ту, из которой уезжал в Испанию. Нет Зе Луиша, Фернандо, Глушакова, Адриано, Попова, с которым у него была хорошая связка. Промесу будет непросто быстро сыграться с партнёрами», — цитирует Аленичева «Плеймейкер».

Аленичев: фавориты на второе место — ЦСКА и «Краснодар». Их шансы лучше, чем у «Спартака»