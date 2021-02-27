ЭСК РФС признала правильным решение о назначении пенальти в матче «Динамо» — «Спартак»

ЭСК РФС признала правильным решение о назначении пенальти в матче 1/8 финала Кубка России «Динамо» – «Спартак» (2:0), сообщил глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.



«Единогласно поддержано финальное решение арбитра. Плюс развернутое заключение Дэвида Эллерея, советника генерального секретаря РФС, объясняющее правильность работы VAR в данном эпизоде», — цитирует Хачатурянца ТАСС.



В матче 1/8 финала Кубка России «Динамо» обыграло «Спартак». Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» в Москве и завершилась со счётом 2:0.



Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин открыл счёт в матче, реализовав пенальти, назначенный за игру Виктора Мозеса рукой. Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин, вышедший на замену, забил второй гол. На 70-й минуте Шиманьски с левого края навесил в штрафную, Тюкавин опередил Жиго и пяткой переправил мяч в нижний угол ворот.