Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Ростов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

ЭСК РФС признала правильным решение о назначении пенальти в матче «Динамо» — «Спартак»

ЭСК РФС признала правильным решение о назначении пенальти в матче «Динамо» — «Спартак»
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

ЭСК РФС признала правильным решение о назначении пенальти в матче 1/8 финала Кубка России «Динамо» – «Спартак» (2:0), сообщил глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

«Единогласно поддержано финальное решение арбитра. Плюс развернутое заключение Дэвида Эллерея, советника генерального секретаря РФС, объясняющее правильность работы VAR в данном эпизоде», — цитирует Хачатурянца ТАСС.

В матче 1/8 финала Кубка России «Динамо» обыграло «Спартак». Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» в Москве и завершилась со счётом 2:0.

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин открыл счёт в матче, реализовав пенальти, назначенный за игру Виктора Мозеса рукой. Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин, вышедший на замену, забил второй гол. На 70-й минуте Шиманьски с левого края навесил в штрафную, Тюкавин опередил Жиго и пяткой переправил мяч в нижний угол ворот.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021