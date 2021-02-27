Названа причина, по которой Гарри Кейн не покинет «Тоттенхэм» в ближайшее трансферное окно

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн, вероятно, не покинет стан «шпор» и в следующем сезоне.
По сведениям The Telegraph, руководство «Тоттенхэма» хочет сохранить Кейна в составе команды и никогда не называло конкретную сумму, за которую будет готово расстаться с нападающим. В стане лондонцев понимают, что 27-летний англичанин очень хочет бороться за трофеи, поэтому сам может попросить о трансфере. Однако, скорее всего, в ближайшее трансферное окно ни один клуб не сможет сделать «Тоттенхэму» такое предложение, которое убедило бы президента клуба Дэниэла Леви отпустить Кейна. Причиной этому называется финансовый кризис, вызванный пандемией COVID-19.
В АПЛ сезона-2020/2021 Гарри Кейн провёл 22 матча, забил 13 голов и сделал 11 результативных передач. «Тоттенхэм» в 24 матчах набрал 36 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021.
Срок действующего контракта нападающего со «шпорами» истекает 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает Кейна в € 120 млн.
- 27 февраля 2021
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