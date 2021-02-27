Кевин Де Брёйне вышел на 10-е место в истории АПЛ по количеству голевых передач

В Манчестере на стадионе «Этихад» проходит стартовый матч 26-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Вест Хэм Юнайтед». Идёт 61-я минута встречи, счёт — 1:1.



Как сообщает официальный сай АПЛ, полузащитник хозяев Кевин де Брёйне, отдавший в сегодняшнем матче голевую передачу на защитника Рубена Диаша, вышел на чистое десятое место в истории английской Премьер-лиги по количеству ассистов.

Видео гола Рубена Диаша в матче с «Вест Хэмом»

Это 77-я голевая передача бельгийца в АПЛ. Он обошёл бывшего нападающего «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур» Тедди Шерингема (76).



Девятое место в рейтинге занимает экс-полузащитник «МЮ» Дэвид Бекхэм – 80 голевых передач. Лидером является Райан Гиггз («МЮ», 162 ассиста).