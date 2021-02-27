Погба: сегодня я Поль Погба, но завтра я — никто. Надо пользоваться известностью во благо

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба рассказал о значимости благотворительности в его жизни.



«Когда видишь больного ребёнка, то ты стараешься помочь, отправив ему сообщение. Это мелочь, но и она может изменить жизнь ребёнка к лучшему. На данный момент у меня есть возможность быть таким влиятельным. Поэтому я должен использовать это во благо.



Надо использовать его, чтобы по возможности помогать людям, потому что мое время пройдет. Сегодня я Поль Погба, но завтра я — никто», – цитирует французского полузащитника «МЮ» Soccerbible.



Поль Погба перешёл в «Манчестер Юнайтед» из туринского «Ювентуса» в 2016 году за € 105 млн. В нынешнем сезоне французский полузащитник в 19 матчах английской Премьер-лиги забил 3 мяча. «Манчестер Юнайтед» в 25 матчах набрал 49 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.



Контракт 27-летнего француза с «красными дьяволами» действует до конца июня 2022 года.

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