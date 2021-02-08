Сульшер рассказал о сроках восстановления Поля Погба

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал о сроках восстановления полузащитника манкунианцев Поля Погба.
«Поль Погба получил травму, восстановление после которой потребует несколько недель. Он только сегодня приступил к процессу восстановления, работает с медперсоналом. Мы постараемся вернуть его на поле как можно скорее.
Конечно, Поль очень важен для нас, и мы не собираемся рисковать его здоровьем. Поэтому определенно его восстановление займёт несколько недель.
Тренер никогда не хочет, чтобы его футболист получал травмы, а особенно сейчас, когда Погба действительно обретал форму и наслаждался футболом. Что касается нас, то мы без него просто должны набрать как можно больше очков», — цитирует норвежского специалиста Sky Sports.
Поль Погба получил травму в первом тайме матча 23-го тура АПЛ с «Эвертоном» (3:3).
Подопечные Уле-Гуннара Сульшера в 23 матчах набрали 45 очков и занимают второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на пять очков. У «горожан» один матч в запасе.
- 8 февраля 2021
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