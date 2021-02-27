«Зенит» — «Ростов»: гости остались в меньшинстве

Защитник «Ростова» Максим Осипенко был удалён во втором тайме матча с «Зенитом». Счёт — 1:0 в пользу гостей.

На 56-й минуте Осипенко получил прямую красную карточку за откровенный фол против Азмуна почти на линии своей штрафной.

В конце первого тайма нападающий «Ростова» Али Соу забил дебютный гол за ростовчан после ошибки Михаила Кержакова.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным из Москвы. Ассистенты — Владимир Миневич (Смоленск) и Денис Березнов (Москва). Резервный рефери — Олег Соколов (Воронеж).



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Ростов».



«Зенит» в 19 встречах набрал 41 очко и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» (32) — на 5-м месте.