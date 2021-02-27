«Коронавирусу — цензура, ЦСКА — атакуй». Баннер «армейцев» на матч с «Локомотивом»

Болельщики московского ЦСКА вывесили текстовый баннер перед матчем 20-го тура РПЛ с «Локомотивом».

«Коронавирусу — цензура, ЦСКА — атакуй», — написано на баннере.

Фото: «Чемпионат»

Встреча 20-го тура Российской Премьер-Лиги проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. На «Чемпионате» доступна платная прямая видеотрансляция матча.



Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Ассистенты — Алексей Лунёв (Новосибирск) и Андрей Болотенков (Москва). Резервный рефери — Юнус Кошко (Белореченск).



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — ЦСКА.



Московский ЦСКА в 19 встречах набрал 37 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» (28) — на 8-м месте.