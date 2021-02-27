Семак: в принципе, «Зенит» забивает больше всех. Значит — играем правильно

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об игре своей команды в матче с «Ростовом» (2:2).

«Не думаю, что команда выключилась в концовке. Скорее недоработали момент после неожиданного для многих рикошета. Нужно было доработать, не выключаться в этой ситуации, но ребята, наверное, посчитали, что ситуация достаточно простая и мяч должен был улететь мимо. Но рикошетом от ноги Караваева, я думаю, он отлетел туда, где наших игроков не было.



Караваеву следовало просто пропустить мяч? Конечно, вариантов было много. Не успел, не скоординировался вовремя, изначальная позиция корпуса была не совсем верная. Просто не успел убрать ногу и случился рикошет. По передаче, наверное, правильно играли, за исключением того, что после отскока нужно было действовать более внимательно. Играли бы наши опорники ближе, этого момента можно было избежать.



Команда меняется стилистически? Вопрос, который слышу очень часто. Нужно понимать сильные качества футболистов, от этого строится игра. Также от игры соперника, насколько высоко или низко он играет, есть ли возможности входить в штрафную низом. Когда они есть — получается, когда нет — должны использовать сильные качества наших высоких футболистов вверху. В принципе, наша команда забивает больше всех. Значит — играем правильно», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».