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«Барселона» обыграла «Севилью» и обогнала «Реал» в таблице

«Барселона» обыграла «Севилью» и обогнала «Реал» в таблице
Футбол / Испания 0

В матче 25-го тура испанской Примеры «Барселона» переиграла «Севилью». Встреча проходила на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье и завершилась со счётом 2:0.

В первом тайме счёт открыл Усман Дембеле. Месси с центра поля сделал передачу низом на ход Дембеле, который оторвался от защитников, проник в штрафную и пробил точно в угол ворот, направив мяч под ногой Боно. На 86-й минуте Месси увеличил преимущество. Лионель отыгрался с Мориба, получив обратный пас от партнёра пяткой, ворвался в штрафную, разделался с защитником и протолкнул мяч в ворота.

«Барселона» набрала 53 очка, обогнала мадридский «Реал» и поднялась на второе место в турнирной таблице Примеры. «Севилья» (48) находится на четвёртом месте.

Испания - Примера. 25-й тур
27 февраля 2021, суббота. 18:15 МСК
Севилья
Севилья
Окончен
0 : 2
Барселона
Барселона
0:1 Дембеле – 29'   0:2 Месси – 85'
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