Гвардиола: победа в 20 матчах подряд — одно из величайших достижений в наших карьерах

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы «горожан» в матче 26-го тура АПЛ с «Вест Хэм Юнайтед» (2:1) поделился впечатлениями от победной серии своей команды, насчитывающей уже 20 матчей.



«В такое время, в такой ситуации выиграть 20 матчей подряд – возможно, одно из величайших достижений в моей карьере и в карьере моих футболистов. Это, конечно, не гарантирует нам титул, но добиться такой серии сейчас, в сложнейший период для Англии, зимой, не имея времени на восстановление, в ус ловиях пандемии и наличия травм, – это проявление силы нашего характера.



В матче с «Вест Хэмом» мы не показали красивой игры, но таких встреч в сезоне бывает много. Мы мало что создали, но и не позволили этого сделать сопернику.



Когда мы говорим о такой серии, мы понимаем ее исключительность. Обычно вы теряете очки, играете вничью или проигрываете – такова реальность. Это правда, что три сезона назад у нас было 100 очков — тогда мы были неудержимы. В прошлом сезоне был невероятный «Ливерпуль», а в этом сезоне мы начали не очень хорошо, но сейчас мы на хорошем ходу, и мы на вершине», – цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Видеообзор матча «Ман Сити» — «Вест Хэм»

«Манчестер Сити» в 26 матчах набрал 62 очка и уверенно занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Вест Хэм Юнайтед» (45) — на 4-м месте. У главных преследователей «горожан» — «Манчестер Юнайтед» и «Лестер Сити» — по 49 очков.