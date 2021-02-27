Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
BFC 66. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Сочи» разгромил тульский «Арсенал» и поднялся на 3-е место в РПЛ

«Сочи» разгромил тульский «Арсенал» и поднялся на 3-е место в РПЛ
Футбол / РПЛ 0

«Сочи» принимал тульский «Арсенал» в матче 20-го тура РПЛ. Встреча проходила на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась крупной победой хозяев со счётом 4:0.

На 51-й минуте гол забил Антон Заболотный — Кирилл Заика от правого края штрафной сделал передачу низом на дальнюю штангу, где никто не мешал Заболотному переправить мяч в ворота. Уже через две минуты Кристиан Нобоа отдал пас на дальний угол вратарской, куда набежал Терехов, с лёта пробивший под перекладину. На 58-й минуте Жоаозиньо ударом со штрафного закрутил мяч в ближний угол. Артур Юсупов поставил точку в матче с передачи Нобоа — 4:0.

Таким образом, «Сочи» набрал 36 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Арсенал» (14) — на 14-м месте.

Россия - Премьер-Лига. 20-й тур
27 февраля 2021, суббота. 19:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
4 : 0
Арсенал
Тула
1:0 Заболотный – 51'   2:0 Терехов – 53'   3:0 Жоаозиньо – 58'   4:0 Юсупов – 67'
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021