«Сочи» разгромил тульский «Арсенал» и поднялся на 3-е место в РПЛ

«Сочи» принимал тульский «Арсенал» в матче 20-го тура РПЛ. Встреча проходила на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась крупной победой хозяев со счётом 4:0.

На 51-й минуте гол забил Антон Заболотный — Кирилл Заика от правого края штрафной сделал передачу низом на дальнюю штангу, где никто не мешал Заболотному переправить мяч в ворота. Уже через две минуты Кристиан Нобоа отдал пас на дальний угол вратарской, куда набежал Терехов, с лёта пробивший под перекладину. На 58-й минуте Жоаозиньо ударом со штрафного закрутил мяч в ближний угол. Артур Юсупов поставил точку в матче с передачи Нобоа — 4:0.

Таким образом, «Сочи» набрал 36 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Арсенал» (14) — на 14-м месте.