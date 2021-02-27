В. Федотов — о Заболотном: человек поверил в себя. Вызов в сборную его окрыляет

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал победу в матче с тульским «Арсеналом» (4:0) и игру форварда Антона Заболотного.
«Непростое начало было, да и соперник был непростой. Было тревожно, «Арсенал» остро контратаковал. Стопроцентных шансов у них не было, но было несколько стандартов, а они всегда опасны в современном футболе. Но мы справились. В первом тайме «Арсенал» давал нам мало свободных зон, мы чуть грешили неточными передачами. Гол вскрыл игру, после второго мяча стало понятно, что ребята раскрепостились и выдали симпатичный, динамичный, комбинационный футбол с красивыми голами.
В перерыве обратили внимание на то, что нужно успокоиться. Делать простые передачи, убрать потери. Фланговая атака, которая привела к первому голу, была классической. Около 70 процентов голов забиваются именно после таких атак. Потом, соперник, видимо, понял, и мы делали всё, что нам позволяли.
Почему у «Сочи» не получается забивать в первом тайме? Посмотрите на Лигу Европы и Лигу чемпионов, там тоже в первом тайме все напряжены. И у соперника есть силы, он хорошо сопротивляется. Хорошее было противоборство, не всегда всё получается. После перерыва мы успокоили наших ребят. А также указали на слабости противника в этой игре.
В этом сезоне «Сочи» отличается, прежде всего, хорошим отношением к тренировочному процессу, хорошими амбициями игроков. Ребята почувствовали вкус командной игры, вкус побед, да и вообще вкус жизни. Антон Заболотный? Человек поверил в себя, как бы это не выглядело в его возрасте. Он уверен в своих силах, в команде. Вызов в сборную его окрыляет. Конкуренция в команде, желание прогрессировать несмотря на свой возраст… Сейчас и в 44 года люди подписывают контракты. Хорошее отношение к себе и тренировочному процессу", — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата».
- 27 февраля 2021
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