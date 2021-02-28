Уле-Гуннар Сульшер: вы не видели моей настоящей реакции на поражения
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер признался, что эмоционально реагирует на поражения команды.
«Если ты в «Манчестер Юнайтед» и любишь проигрывать, ты не на своём месте. Я не выражаю своё разочарование после поражений так ярко, как Бруно Фернандеш, но мои эмоции гораздо сильнее. Вы не видели моей настоящей реакции на поражения, но некоторые футболисты были свидетелями этого», — приводит слова Сульшера Goal.com.
Сегодня, 28 февраля, «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Челси» в матче 26-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Начало матча — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Челси» — «Манчестер Юнайтед».
Сульшер: встреча «Манчестер Юнайтед» с «Миланом» похожа на матч Лиги чемпионов
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