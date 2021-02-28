Тимо Вернер: безголевая серия в «Челси» — худшее время в моей карьере

Нападающий «Челси» Тимо Вернер признался, что был подавлен во время безголевой серии в лондонской команде.
«Да, я стал реже улыбаться. Нужно продолжать улыбаться, это очень важно, потому что отсутствие радости и удовольствия от футбола не может способствовать возвращению к прежним кондициям. Необходимо всегда оставаться позитивным. Это мой следующий к возвращению к старому Тимо. За улыбкой, конечно, скрывается множество дней без голов, а также поражения. Это не лучшее чувство.
Безголевая серия в „Челси“ — худшее время в моей карьере, потому что раньше я не упускал столько возможностей. Теперь я счастлив, что всё это закончилось. Было тяжело без ощущения радости после забитого мяча», — приводит слова Вернера Sky Sports.
Напомним, 15 февраля в матче 24-го тура АПЛ с «Ньюкасл Юнайтед» (2:0) немец, забив гол на 39-й минуте встречи, прервал свою 13-матчевую безголевую серию.
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