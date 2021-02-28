Тухель: возможно, отсутствие голов у Вернера — это вина «Челси»

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель поделился своим мнением о нападающем Тимо Вернере.



«Может быть, отсутствие голов у Вернера — это наша вина, потому что «Челси» много владеет мячом и заставляет соперника уходить глубоко в оборону, поэтому остаётся не так много пространства. Это создаёт проблемы для Вернера. Главное, чтобы он не терял веру и продолжал работать на команду. Мы много думаем об этом и работаем с Тимо. Есть несколько вариантов для работы в ограниченном пространстве, но для Вернера это нелегко. Я вижу это, и именно поэтому я терпелив и благосклонен. Я верю в потенциал Тимо и его характер, а также в его способность забивать голы», — приводит слова Тухеля Goal.com.



В нынешнем сезоне Вернер принял участие в 24 матчах английской Премьер-лиги, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач.

Тимо Вернер поделился мнением о не самом удачном старте карьеры в «Челси»