Созин: весной все будут бояться «Локо», а не «Зенит». Воспитанниками легко обыграли ЦСКА

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал результат матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — ЦСКА (2:0).



«Локомотив» тихо и спокойно, с ребятами 20–23 лет Мухиным, Рыбчинским, Куликовым и Магкеевым, великолепно подошёл к возобновлению. Никто сейчас не кричал про воспитанников, но ими они спокойно и легко обыграли ЦСКА. Конечно, в составе имели дядьку Крыховяка и Гильерме, которые могут их направить. При этом не было ведущих игроков — Зе Луиша, Игнатьева, Миранчука и Смолова, к тому же только вышел Баринов.

Подумайте, какой же у «Локомотива» потенциал! И эти ребята ведь играли в Лиге чемпионов, спрос с них большой. Николич, несмотря на смену руководства и все революции, гнёт свою линию — ставит своих воспитанников, а не покупает кучу легионеров. А когда подойдут лидеры, то именно «Локомотив» весной будут бояться, а не «Зенит». Если смотреть на перспективу, то именно «Локомотив» — самая перспективная команда», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Московский ЦСКА набрал в 20 встречах 37 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» (31) — на шестом месте.