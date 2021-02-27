Хавбек «Локомотива» Мухин: моё первое дерби с ЦСКА, и сразу победа

19-летний полузащитник «Локомотива» Максим Мухин поделился эмоциями от победы в матче 20-го тура РПЛ с ЦСКА (2:0).
«Конечно, эмоции могут быть только положительными. Это моё первое дерби, и сразу победа! ЦСКА – хорошая команда с поставленной игрой. Мы забили свои моменты – Лис и Крыха здорово разобрались. Во втором тайме, конечно, нам пришлось обороняться, но главное, что оставили ворота под замком и довели матч до победы. Надеюсь, болельщики получили сегодня удовольствие от игры – нам хотелось их порадовать», — сказал Мухин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
На 6-й минуте Куликов с фланга сделал передачу в штрафную, Лисакович ловко убрал Васина и послал мяч в ворота ЦСКА. Гжегож Крыховяк забил второй гол «железнодорожников» в матче с ЦСКА. На 41-й минуте «железнодорожники» убежали в контратаку. Камано сделал перевод на левый край, Крыховяк принял мяч, дошёл до штрафной и пробил в ближнюю девятку.
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