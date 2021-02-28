Соболев: удаление спутало все планы «Спартака»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал результат матча с «Рубином» (0:2).

«Да, был офсайд, полметра, может, меньше. Что не так со «Спартаком» после зимнего перерыва? Наверное, сегодня повлияло удаление, играли до него неплохо. Удаление, и всё поменялось – вышли и сразу пропустили, вдесятером отыгрываться было тяжелее. Когда у них удалили игрока, то «Рубин» стал больше обороняться и забил второй на контратаке. Все планы спутало удаление. Поменялось ли поведение Тедеско? Не знаю, о чём вы говорите, мы никак не поняли, что он изменился.

Не хочу никак комментировать судейство. Да, апеллировал, но комментировать не хочу. Что касается моего гола, я посмотрел уже в раздевалке и там был офсайд. Полметра, может быть, чуть меньше. Сегодня на нас повлияло удаление в первую очередь. Играли неплохо, первый тайм шёл к концу, но оно всё поменяло. Мы вышли, сразу почти пропустили и отыгрываться вдесятером было тяжелее. После их удаления они стали больше обороняться и на контратаке забили второй мяч. Но, повторюсь, все планы спутало удаление», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

«Спартак» принимал «Рубин» в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась победой гостей со счётом 2:0.