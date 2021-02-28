«Челси» и «МЮ» впервые с 1922 года закончили оба матча в чемпионате нулевой ничьей

В Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» состоялся центральный матч 26-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась вничью — 0:0.



Как сообщает Opta Sport, Челси" и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью со счётом 0:0 в обеих встречах в чемпионате всего во второй раз в истории, причём последний раз это произошло в первой половине XX века — в сезоне-1921/1922.

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Матч первого круга «Манчестер Юнайтед» — «Челси» состоялся 24 октября 2020 года и также завершился вничью — 0:0.

«Манчестер Юнайтед» набрал в 26 матчах 50 очков и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» (62) на 12 очков. «Челси» (44) — на 5-м месте.