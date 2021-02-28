Кёртис Джонс открыл счёт в матче «Шеффилд Юнайтед» — «Ливерпуль». Видео

В Шеффилде на стадионе «Брэммел Лэйн» проходит матч 26-го тура английской Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» — «Ливерпуль». Идёт 60-я минута встречи, счёт 1:0 в пользу мерсисайдцев.



Счёт был открыт уже во втором тайме, на 49-й минуте — защитник гостей Трент Александер-Арнольд с правого фланга прострелил в штрафную, капитан хозяев Фил Джагелка выбил мяч, но прямо на полузащитника «Ливерпуля» Кёртиса Джонса, который поразил дальний угол ударом из штрафной.

Видео гола Кёртиса Джонса после паса пяткой Роберто Фирмино

Это первый гол 20-летнего англичанина в нынешнем розыгрыше АПЛ.



«Ливерпуль» в 25 матчах набрал 40 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Клинки» (11) — на последнем, 20-м месте.



Матч первого круга «Ливерпуль» — «Шеффилд Юнайтел» состоялся 24 октября 2020 года и завершился победой мерсисайдцев со счётом 2:1.