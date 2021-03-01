«Атлетико» обыграл «Вильярреал» в матче Примеры
Завершился матч 25-го тура чемпионата Испании, в котором «Вильярреал» встречался с мадридским «Атлетико». Встреча состоялась в Вильярреале на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.
«Атлетико» открыл счёт на 25-й минуте после автогола полузащитника «Вильярреала» Альфонсо Педраса. В середине второго тайма Жоау Фелиш удвоил преимущество гостей, поставив окончательную точку в матче.
«Атлетико» продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 58 очков. Ближайшего конкурента в лице «Барселоны» мадридский клуб опережает на 5 очков. К тому же, у подопечных Диего Симеоне есть игра в запасе. «Вильярреал» в свою очередь занимает седьмое место, набрав 37 очков.
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