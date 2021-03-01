Валерий Карпин: обычно за 10 минут матча становится понятно, кому благоволит судья

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал ничейный результат в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (2:2).

«Если Песьяков стал лучшим игроком матча, то мы плохо сыграли в обороне, давая столько бить по воротам. Для меня это не очень хорошо, но я рад его хорошей форме. Не помню, чтобы в первом тайме было много спасений. Во втором тайме перестроились на 4-4-1 после удаления. Понятно, что «Зенит» напрягал, когда мы остались вдесятером.

Мы отрабатывали много тот компонент, что нужно выходить из обороны в короткий пас. Всё, что отрабатывали на тренировках, многое получалось. Про судейство в принципе говорить не хочу, но если показываются жёлтые карточки в одну сторону, то должны показываться и в другую сторону. Обычно через 10 минут после начала игры становится понятно, кому благоволит судья», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».