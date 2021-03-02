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Ибрагимович пропустит как минимум 4 встречи «Милана»

Ибрагимович пропустит как минимум 4 встречи «Милана»
Футбол / Италия 0
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39-летний шведский форвард «Милана» Златан Ибрагимович выбыл из строя как минимум на 10 дней и пропустит не менее 4 встреч красно-чёрных, сообщает Football Italia.

У Ибрагимовича диагностирована мышечная травма левого бедра, его состояние будет повторно оценено через 10 дней. Златан пропустит четыре важных матча – с «Удинезе», «Вероной» и «Наполи» в чемпионате Италии и первую игру 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед». Если повторное обследование через 10 дней не выявит проблем, то за ней последует программа реабилитации, исходя из которой будет установлено время восстановления.

У другого ключевого игрока «Милана» — Хакана Чалханоглу тесты выявили проблему с медиальными сгибающими мышцами левого бедра. Он пропустит матч с «Удинезе», а перед игрой с «Вероной» его состояние будет оценено повторно.

Ибрагимович пропустит оба матча с «Манчестер Юнайтед»
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