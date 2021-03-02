Ибрагимович пропустит как минимум 4 встречи «Милана»

39-летний шведский форвард «Милана» Златан Ибрагимович выбыл из строя как минимум на 10 дней и пропустит не менее 4 встреч красно-чёрных, сообщает Football Italia.
У Ибрагимовича диагностирована мышечная травма левого бедра, его состояние будет повторно оценено через 10 дней. Златан пропустит четыре важных матча – с «Удинезе», «Вероной» и «Наполи» в чемпионате Италии и первую игру 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед». Если повторное обследование через 10 дней не выявит проблем, то за ней последует программа реабилитации, исходя из которой будет установлено время восстановления.
У другого ключевого игрока «Милана» — Хакана Чалханоглу тесты выявили проблему с медиальными сгибающими мышцами левого бедра. Он пропустит матч с «Удинезе», а перед игрой с «Вероной» его состояние будет оценено повторно.
- 2 марта 2021
-
03:13
-
02:54
-
02:39
-
02:07
-
01:29
-
01:11
-
00:54
-
00:53
-
00:51
-
00:41
-
00:21
-
00:20
-
00:10
- 1 марта 2021
-
23:58
-
23:56
-
23:52
-
23:36
-
23:21
-
23:18
-
23:04
-
23:04
-
22:54
-
22:49
-
22:45
-
22:43
-
22:30
-
22:18
-
22:11
-
22:09
-
22:05
-
22:05
-
21:58
-
21:44
-
21:40
-
21:27