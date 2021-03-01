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Ибрагимович пропустит оба матча с «Манчестер Юнайтед»

Ибрагимович пропустит оба матча с «Манчестер Юнайтед»
Футбол / Лига Европы 0

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович пропустит оба матча 1/8 финала Лиги Европы c «Манчестер Юнайтед» из-за травмы приводящей мышцы бедра, сообщает Goal.

Первый матч миланцев с «Манчестер Юнайтед» состоится 11 марта, ответная встреча пройдёт 18 марта.

Напомним, шведский форвард получил повреждение в матче 24-го тура чемпионата Италии с «Ромой» (2:1) и был заменён на 56-й минуте встречи. Вместо него на поле вышел форвард Рафаэл Леау.

Сообщалось, что Ибрагимович испытывает проблемы с мышцами левого бедра. Отметим, что Ибрагимович планировал отправится в Сан-Ремо, где станет участником престижного музыкального фестиваля.

В нынешнем розыгрыше Лиги Европы Златан Ибрагимович провёл пять матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу.

Златан Ибрагимович может пропустить матч Серии А «Милан» — «Удинезе»
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