Ибрагимович пропустит оба матча с «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович пропустит оба матча 1/8 финала Лиги Европы c «Манчестер Юнайтед» из-за травмы приводящей мышцы бедра, сообщает Goal.

Первый матч миланцев с «Манчестер Юнайтед» состоится 11 марта, ответная встреча пройдёт 18 марта.

Напомним, шведский форвард получил повреждение в матче 24-го тура чемпионата Италии с «Ромой» (2:1) и был заменён на 56-й минуте встречи. Вместо него на поле вышел форвард Рафаэл Леау.



Сообщалось, что Ибрагимович испытывает проблемы с мышцами левого бедра. Отметим, что Ибрагимович планировал отправится в Сан-Ремо, где станет участником престижного музыкального фестиваля.

В нынешнем розыгрыше Лиги Европы Златан Ибрагимович провёл пять матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу.