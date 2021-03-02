Клуб MLS Бекхэма работает над приглашением Криштиану Роналду

Клуб MLS «Интер Майами», совладельцем которого является бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм, работает над приглашением 36-летнего форварда туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, сообщает Todo Fichajes.

«Интер» видит свой шанс в том, что контракт Роналду с «Ювентусом» истекает летом 2022 года и, вполне возможно, португалец имеет желание попробовать свои силы США.

Ранее сообщалось, что от переезда Флориду отказался форвард «Барселоны» Лионель Месси, который имел возможность оказаться в «Пари Сен-Жермен» или «Манчестер Сити». Однако, в случае с 36-летним португальцем, Бекхэм надеется, что сможет убедить его пополнить состав «Майами».

В текущем сезоне Криштиану Роналду принял участие в 29 встречах за туринский «Ювентус», в которых отметился 26 забитыми мячами и 3 результативными передачами.