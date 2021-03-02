Нападающий «Зенита» Дриусси может продолжить карьеру в Бразилии

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси может продолжить карьеру в Бразилии. В услугах 25-летнего аргентинца заинтересован «Сан-Паулу», информирует Fichajes.

Дриусси входит в личный шорт-лист главного тренера «Сан-Паулу» Эрнана Креспо. Ранее основным претендентом на право подписания Себастьяна считался «Ривер Плейт». Сообщалось, что нападающий даже готов пойти на понижение зарплаты ради возвращения в Аргентину.

В 2017 году Дриусси перешёл в «Зенит» именно из «Ривер Плейт». Сумма сделки составила € 15 млн. Сейчас Transfermarkt оценивает аргентинца в € 10 млн. Действующий контракт форварда с «Зенитом» рассчитан до лета 2022 года. В нынешнем сезоне чемпионата России Дриусси принял участие в 11 матчах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.