«Манчестер Сити» разгромил «Вулверхэмптон» и одержал 21-ю победу подряд во всех турнирах

В Манчестере на стадионе «Этихад» состоялся стартовый матч 29-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон Уондерерс». Встреча завершилась победой подопечных Хосепа Гвардиолы со счётом 4:1.
Счёт был открыт на 15-й минуте матча — полузащитник хозяев Родриго выполнил шикарную диагональную передачу на правый край штрафной, откуда Рияд Марез сделал прострел во вратарскую, где бросившийся на перехват опорник «волков» Леандер Дендонкер срезал мяч в свои ворота.
Видео автогола Леандера Дендонкера
Гости сравняли счёт на 61-й минуте — Жоау Моутинью со стандартного положения закрутил мяч в штрафную, где капитан «волков» Коннор Коди выбрал отличную позицию и головой в падении отправил мяч под самую штангу.
На 80-й минуте защитник хозяев Кайл Уолкер с правого фланга прострелил во вратарскую, где нападающий Габриэл Жезус использовал отскок мяча на ногу, поразив ворота.
Видео первого гола Жезуса в матче
На 90-й минуте Рияд Марез аккуратным ударом с 12-ти метров направил мяч в дальний нижний угол ворот.
Окончательный счёт на 93-й минуте установил Габриэл Жезус, оформивший дубль.
Видео второго гола Габриэла Жезуса в матче
«Манчестер Сити» в 27 матчах набрал 65 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Вулверхэмптон» (34) — на 12-м месте.
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