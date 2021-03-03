Гвардиола: зима в АПЛ – это ад, но «Ман Сити» сотворил нечто невероятное

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат встречи 29-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (4:1).
«В этом сезоне в Англии очень сжатый календарь. У нас не было ни единого недельного цикла, а сегодня нам противостоял «Вулверхэмптон» с их великолепной физической подготовкой и менталитетом, поэтому я более чем доволен результатом. Мы вправе насладиться этим вечером, отдохнуть и начать подготовку к следующей игре.
Результат заслуженный — мы играли очень хорошо. Хотя в целом встреча была напряжённой, но на последних минутах мы играли с комфортным преимуществом.
Зима в Премьер-лиге — это ад, и за это время мы сотворили нечто невероятное. Это более чем замечательно. Мои комплименты игрокам, но титул по-прежнему у «Ливерпуля». В розыгрыше ещё 33 очка, за которые предстоит побороться», — цитирует Гвардиолу Goal.
«Манчестер Сити» в 27 матчах набрал 65 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Вулверхэмптон» (34) — на 12-м месте.
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