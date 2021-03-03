Павлюченко — о звонке Хуанде Рамоса: понял, если связался лично тренер, то я реально нужен

Бывший нападающий «Тоттенхэма Хотспур» Роман Павлюченко рассказал о разговоре с экс-тренером «шпор» Хуанде Рамосом перед трансфером в английский клуб из «Спартака».



«Едем в автобусе в отель, как мне звонит агент: «Ром, я на связи с Хуанде Рамосом» – «И что?» – «Хочет лично поговорить» – «А как я буду с ним говорить, я же ни английский, ни испанский не понимаю?» Общались через переводчика.



«Роман, – говорил Рамос. – Никогда в жизни я не звонил футболистам. Ты – первый! Я за тобой следил, я тебя знаю и вижу основным нападающим на место ушедшего Бербатова». Я понял, что если звонит лично тренер, то я реально нужен, поэтому собрался и сказал агенту, что готов: «Олег, оформляйте трансфер». И сразу позвонил жене: «Давай переезжать». – «Ром, попробуй, в «Спартак» или другой российский клуб ты в любом случае вернёшься», — написал Павлюченко в своей колонке для «Чемпионата».

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