Павлюченко рассказал, как Карпин настаивал на его переходе из «Спартака» в «Тоттенхэм»

Бывший нападающий «Тоттенхэма Хотспур» Роман Павлюченко рассказал, как бывший спортивный директор «Спартака» Валерий Карпин, ныне возглавляющий «Ростов», настаивал на его переходе из стана красно-белых в лондонский клуб.



«Меня вызвал к себе Карпин, тогда спортивный директор «Спартака». Начал уговаривать: «Я сам поиграл в Европе, тоже сначала боялся, но теперь ни о чём не жалею, поэтому езжай». Я ответил: «Георгич, мне всё нравится в «Спартаке», не хочу никуда уезжать». На что Карпин сказал: «Ром, понимаешь, у нас идёт сезон, ты будешь вторым нападающим после Веллитона. Или лавка в «Спартаке», или игра в Англии».



Я даже стал задумываться, что больше не нужен «Спартаку», хотя много забивал и был лучшим бомбардиром. Но всё же догадывался, что это уловки Карпина, который, помимо искреннего желания мне помочь, хотел совершить выгодный трансфер, за меня тогда давали £ 14 млн. И всё же в тот момент я злился на Карпина: только пришёл в «Спартак» и сразу хочет меня убрать. И не прислушался к его последней фразе: «Попробуй, потом «спасибо» скажешь». Он был прав. Говорю ему «спасибо», — написал Павлюченко в своей колонке для «Чемпионата».

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