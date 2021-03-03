Али Соу: над переходом в «Ростов» долго не раздумывал

Нападающий «Ростова» Али Соу прокомментировал переход в российский клуб.

«Раздумие над переходом в „Ростов“ не заняло много времени. Был рад, когда узнал об интересе „Ростова“. Ждал, когда сделка завершится. Меня встретили очень хорошо. Сложились хорошие отношения с партнёрами и персоналом», — сказал Соу в видео, опубликованном на YouTube-канале «Ростова».

16 февраля «Ростов» объявил о переходе нападающего софийского ЦСКА Али Соу на правах аренды. Арендное соглашение включает в себя право последующего выкупа трансфера гамбийского футболиста.



Соу выступал в составе софийского ЦСКА с сезона-2018/2019. Забил 32 гола в чемпионате Болгарии. Выступал в Лиге Европы УЕФА. В этом розыгрыше турнира нападающий забил 5 голов в 10 матчах. До перехода в софийский ЦСКА Али Соу имел опыт игры в Италии. Защищал цвета «Кьево», «Лечче», «Пескары» и ряда других команд.