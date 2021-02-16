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«Ростов» объявил о переходе форварда софийского ЦСКА на правах аренды

«Ростов» объявил о переходе форварда софийского ЦСКА на правах аренды
Футбол / РПЛ 0

«Ростов» на официальном сайте объявил о переходе нападающего софийского ЦСКА Али Соу на правах аренды. Арендное соглашение включает в себя право последующего выкупа трансфера гамбийского футболиста.

«Приветствуем Али в нашей команде и желаем результативной игры!» — говорится в сообщении пресс-службы «Ростова».

Соу выступал в составе софийского ЦСКА с сезона-2018/2019. Забил 32 гола в чемпионате Болгарии. Выступал в Лиге Европы УЕФА. В этом розыгрыше турнира нападающий забил 5 голов в 10 матчах. До перехода в софийский ЦСКА Али Соу имел опыт игры в Италии. Защищал цвета «Кьево», «Лечче», «Пескары» и ряда других команд.

Напомним, ранее «Ростов» выкупил полузащитника «Локомотива» Романа Тугарева.

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