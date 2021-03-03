Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результаты жеребьёвки 1/4 финала Кубка России. На этой стадии турнира «армейцы» встретятся с тульским «Арсеналом».



«В прошлый раз четвертьфинал стал для нас преградой. Сделаем всё возможное, чтобы в этот раз пройти в следующую стадию и порадовать наших болельщиков. В отличие от 1/8 финала, будем играть с командой Премьер-Лиги, к тому же на выезде. Что-то более конкретное можно будет сказать ближе к матчу. Но на виду то, что «Арсенал» может быть разным. Они обыграли «Зенит» на выезде в Кубке, но затем проиграли в чемпионате «Сочи». Нам надо подойти к матчу во всеоружии», — приводит слова Гончаренко пресс-служба ЦСКА.

В других матчах 1/4 финала Кубка России «Ахмат» сыграет с «Уфой», «Крылья Советов» проведут встречу с «Динамо», а «Сочи» примет «Локомотив». Встречи состоятся 7 и 8 апреля 2021 года.