Нурмагомедов: думаю, хотел бы сыграть за «Спартак». Нужно минимум полгода тренировок

Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов сказал, что хотел бы сыграть за московский «Спартак».

«Думаю, за «Спартак», это народная команда. И, думаю, отец тоже хотел бы, чтобы я сыграл за «Спартак». Для этого мне нужно как минимум полгода футбольных тренировок. Скинул бы 6-7 кг. Не знаю, как бы сыграл. Я не назвал бы себя суперфутболистом. Но попробовать хотел бы, потихоньку можно было бы втянуться», — сказал Хабиб в видео, опубликованном на YouTube-канале «КраСава».

В январе Нурмагомедов посетил сборы московского «Спартака» в Объединённых Арабских Эмиратах. Хабиб опубликовал в своём «инстаграме» видео после матча с футболистами красно-белых. Судя по репликам участников встречи, победила команда Нурмагомедова, в которую попали полузащитники Зелимхан Бакаев и Остон Урунов. Поражение, по всей видимости, потерпела команда защитника Георгия Джикии и бывшего игрока, а ныне автора канала «КраСава» Евгения Савина.