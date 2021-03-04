Нико Ковач: «Монако» недостаточно укомплектован, чтобы стать чемпионом

Главный тренер «Монако» Нико Ковач после поражения в матче 28-го тура французской Лиги 1 со «Страсбургом» (0:1) рассказал, что мешает команде бороться за чемпионство.



«Мы были очень хороши в последние два месяца, команда отлично играла. Но мы недостаточно укомплектованы, чтобы стать чемпионами в этом сезоне. В противном случае мы бы сыграли вничью или победили в этом матче», — приводит слова Ковача L’Equipe.



«Монако», набрав 55 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице французской Лиги 1, уступая «Лиону» (59), действующему чемпиону «Пари Сен-Жермен» (60) и «Лиллю» (62).



В следующем туре «Монако» предстоит сыграть с «Лиллем». Матч 29-го тура состоится 14 марта на домашнем стадионе монегасков «Луи II». Начало — в 19:05 мск.

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