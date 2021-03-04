Нико Ковач: «Монако» недостаточно укомплектован, чтобы стать чемпионом
Главный тренер «Монако» Нико Ковач после поражения в матче 28-го тура французской Лиги 1 со «Страсбургом» (0:1) рассказал, что мешает команде бороться за чемпионство.
«Мы были очень хороши в последние два месяца, команда отлично играла. Но мы недостаточно укомплектованы, чтобы стать чемпионами в этом сезоне. В противном случае мы бы сыграли вничью или победили в этом матче», — приводит слова Ковача L’Equipe.
«Монако», набрав 55 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице французской Лиги 1, уступая «Лиону» (59), действующему чемпиону «Пари Сен-Жермен» (60) и «Лиллю» (62).
В следующем туре «Монако» предстоит сыграть с «Лиллем». Матч 29-го тура состоится 14 марта на домашнем стадионе монегасков «Луи II». Начало — в 19:05 мск.
«Снимаю перед ними шляпу». Нико Ковач объяснил поражение «Монако» от «Страсбурга»
Рекомендуем вам
- 4 марта 2021
-
14:24
-
13:33
-
13:20
-
13:13
-
13:08
-
12:53
-
12:45
-
12:35
-
12:00
-
11:37
-
11:34
-
11:29
-
11:00
-
10:50
-
10:33
-
10:26
-
10:17
-
10:07
-
10:02
-
09:55
-
09:38
-
09:35
-
09:28
-
08:30
-
07:57
-
06:57
-
05:30
-
04:54
-
04:38
-
04:18
-
03:28
-
03:10
-
02:14
-
01:32
-
01:04
Партнерский контент
Рекомендуем вам