Чемпион мира-1958 Альтафини: Криштиану Роналду никогда не достигнет уровня Пеле

Чемпион мира 1958 года в составе сборной Бразилии Жозе Альтафини сравнил достижения нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду и Пеле.
«Интересно, кто придумывает эти рейтинги, это смешно! Роналду никого не догнал, Пеле забил 1225 голов в официальных матчах. Ни в товарищеских, ни в каких-либо ещё. Эти рекорды пишутся для того, чтобы кому-то это понравилось. Роналду не догнал Пеле и никогда не догонит! Роналду никогда не достигнет уровня Пеле», – цитирует Альтафини Calciomercato.it.
В текущем розыгрыше чемпионата Италии на счету 36-летнего португальца ровно 20 забитых мячей и две результативные передачи в 21 встрече. Всего он провёл в этом сезоне 30 игр, в которых забил 27 голов и отдал три голевые передачи.
Напомним, что его контракт со «старой синьорой» рассчитан до 30 июня 2022 года, а трансферная стоимость оценивается в € 60 млн.
- 4 марта 2021
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