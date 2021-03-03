Криштиану Роналду отметился историческим достижением в матче со «Специей»

36-летний португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, чей гол помог туринцам разгромить «Специю» (3:0) в матче 25-го тура чемпионата Италии, отметился историческим достижением благодаря этому забитому мячу. Об этом сообщается в «Твиттере» Opta Paolo.
Как отмечает источник, Криштиану Роналду — первый игрок, забивший более 20 голов в каждом из последних 12 сезонов в топ-5 европейских лиг.
В текущем розыгрыше чемпионата Италии на счету 36-летнего португальца ровно 20 забитых мячей и 2 результативные передачи в 21 встрече. Всего он провёл в этом сезоне 30 игр, в которых забил 27 голов и отдал 3 голевые передачи.
Напомним, что его контракт со «старой синьорой» рассчитан до 30 июня 2022 года, а трансферная стоимость оценивается в € 60 млн.
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