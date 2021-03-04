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В «Спартаке» рассказали о будущем Мирзова, Селихова, Гулиева и Ташаева

В «Спартаке» рассказали о будущем Мирзова, Селихова, Гулиева и Ташаева
Футбол / РПЛ 0
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Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов ответил на вопрос о дальнейшей судьбе полузащитников Аяза Гулиева, Александра Ташаева и Резиуана Мирзова и вратаря Александра Селихова.

«Гулиев и Ташаев долго не играли. До лета они первой команде не помогут, а дальше при новом тренере всё зависит от них. Мирзов ярко играет в «Химках». Судя по всему, он вернётся, а дальше всё зависит уже от него и предложений, которые мы получим.

Селихов лечился полтора года. Ахилл — самая страшная травма в футболе. Там ещё был небольшой рецидив, поэтому лечение затянулось. Человеку просто нужно набрать форму. Опять же летом всё в его руках», — сказал Попов в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Максиму Пахомову и Григорию Телингатеру.

Полное интервью с руководителями «Спартака» читайте на «Чемпионате».

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