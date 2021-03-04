Месси повздорил с президентом и техническим директором «Севильи» после матча

После победы «Барселоны» в игре с «Севильей» в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании (3:0, первый матч – 0:2) у нападающего и капитана каталонцев Лионеля Месси произошел конфликт с президентом «Севильи» Пепе Кастро и техническим директором клуба Мончи в подтрибунном помещении, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Cadena Ser.
Когда руководители «Севильи» спускались в раздевалку, они встретили Месси фразой: «Вы всегда выигрываете одинаково…», намекая на предвзятое судейство в пользу каталонцев. Месси ответил: «Вы едете домой».
Действующим обладателем Кубка является «Валенсия», обыгравшая 25 мая 2019 года в финале «Барселону» со счётом 2:1 на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье. Розыгрыш Кубка Испании сезона-2019/2020 до сих пор не завершён из-за коронавируса.
- 4 марта 2021
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