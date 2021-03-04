Бензема: Майк Тайсон — мой пример для подражания. Мы оба поднялись с самого низа

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема назвал людей, которые его вдохновляют.

«У меня в принципе нет кумиров. Скорее, примеры для подражания. В футболе я бы сказал, что это Роналдо.

Также я восхищаюсь Майком Тайсоном, потому что мы оба поднялись с самого низа и достигли вершины. Никто и ничего не дал нам просто так», — приводит слова Бензема Marca.

Карим Бензема перешёл в мадридский «Реал» в 2009 году. За 12 лет в клубе француз забил 266 голов и делит 3-е место в списке лучших бомбардиров в истории «Реала» с Альфредо ди Стефано. Также Бензема с 69-ю мячами занимает 5-е место в списке лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов.

В сезоне-2020/2021 Бензема принял участие в 21 матче испанского чемпионата, в которых забил 12 голов. В Лиге чемпионов француз провел 5 матчей и забил 4 гола.