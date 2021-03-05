Бруно Женезио — новый главный тренер «Ренна». Он занимал 2-е место в чемпионате с «Лионом»
«Ренн» объявил имя нового главного тренера команды. Им стал Бруно Женезио, 54-летний французский специалист.
В течение игровой карьеры Бруно играл на позиции полузащитника, проведя 10 лет в «Лионе». За этот период он провел 171 матч, в которых отличился 12-ю забитыми мячами. В 2015 году он вернулся в клуб в качестве главного тренера, и в первый же сезон команда заняла 2-е место. В сезоне-2016/2017 «Лион» вышел в полуфинал Лиги Европы, уступив место в финале «Аяксу». В 2019 году французский специалист покинул клуб и уехал тренировать в Китай.
«Ренн» набрал 38 очков в 27 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. В последний раз «Ренн» побеждал 17 января в матче с «Брестом» (2:1).
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