Анчелотти: в начале сезона никто не сказал бы, что после 26 матчей «Эвертон» будет в топ-4

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти прокомментировал победу «ирисок» в матче 29-го тура АПЛ с «Вест Бромвич Альбион» (1:0).
«Это был очень трудный матч, но английская Премьер-лига такова. У «Вест Бромвича» силовой футбол, с большим количеством борьбы, длинных передач и боевого духа. Нам нужно было быть готовыми, и мы сумели справиться с этим.
В этом сезоне мы хорошо действуем в обороне, но также стали лучше играть в чужой штрафной и на контратаках. У нас всё хорошо, и теперь мы сражаемся за высокие места. Сезон всё ещё далёк от окончания, но мы в верху таблицы и рады быть там.
Ощущения отличные. Я счастлив от того, что вижу в таблице. Но есть две проблемы. Первая – я не знаю, как долго такое положение будет сохраняться. Вторая – сезон, увы, сегодня не заканчивается. Но мы довольны своим местом в таблице. Думаю, в начале сезона никто не сказал бы, что после 26 игр «Эвертон» будет в топ-4. Но мы заслужили это своей усердной работой. Я хотел бы сказать, что сезон был фантастическим в конце сезона», — приводит слова Анчелотти BBC.
Победный гол «Эвертона» в матче с «Вест Бромвичем»
«Эвертон» в 26 матчах набрал 46 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Вест Бромвич Альбион» (17) — на предпоследнем — 19-м — месте, отставая от спасительного, 17-го, на девять очков.
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