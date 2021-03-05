«Мы не можем полагаться на прошлое». Робертсон – о поражении «Ливерпуля» от «Челси»

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон высказался о поражении команды в матче 29-го тура чемпионата Англии с лондонским «Челси» (0:1)

«5 домашних игр без побед — это далеко не самый приемлемый результат для «Ливерпуля». Чувствуется, что мы слишком сильно теряемся, когда мы проигрываем 0:1. Футбол – это умение принимать удары, поэтому мы не можем допускать этого.

«Ливерпуль» не может полагаться на прошлое. Прошлый сезон закончился, дело сделано. Мы всё ещё не тот «Ливерпуль», который должен быть. Наше падение продолжается.

Матчей становится всё меньше, нам нужно оказывать давление на команды, находящиеся ниже нас. Люди будут думать, что мы находимся в кризисе, а доказать обратное могут только результаты матчей», — цитирует Робертсона Goal.

«Ливерпуль» в 27 матчах набрал 43 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Челси» (47) — на 4-м месте.

