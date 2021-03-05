Безбородов: после матча «Краснодар» – «Спартак» звонил Кашшаи, сказал, что защищал меня

Арбитр Владислав Безбородов рассказал, что руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Виктор Кашшаи предпринимал попытки не допустить его отстранения после матча 12-го тура РПЛ «Краснодар» — «Спартак» (1:3) в ноябре 2020 года и пытался защитить рефери.

«Я ждал, что меня в любой момент могут вернуть. У меня не было информации. Я находился в информационном вакууме. Сидел дома и ждал, назначений не было. Потом меня пригласил Ашот Хачатурянц к себе в офис и объявил, что меня возвратили. В первый раз с ним лично встретился 15 января, в свой день рождения.

До этого меня был разговор с Виктором Кашшаи, он мне позвонил. Не обсуждали конкретные моменты.

Говорил, что защищал меня и пытался отстоять. Но, видимо, не получилось. В матче «Краснодар» – «Спартак» моменты были спорными. Но я хотел этот матч провести хорошо и ярко, дать побороться, потому что играли две сильные команды», – цитирует Безбородова «Спорт день за днём».

Экспертно-судейская комиссия РФС признала, что арбитр неверно засчитал первый гол «Спартака» и отменил второй мяч «Краснодара». После этого Безбородов был отстранён от судейства на два месяца.