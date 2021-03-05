Нападающий «Динамо» Клинтон Н'Жье вернулся в общую группу

Нападающий «Динамо» Клинтон Н'Жье полностью восстановился после повреждения и вернулся в общую группу, сообщает пресс-служба московского клуба в своём «твиттере».
Клинтон Н'Жье перешёл в московское «Динамо» из «Марселя» за € 6 млн. Действующий контракт нападающего с клубом рассчитан до 2023 года. В нынешнем сезоне форвард провёл 17 матчей и забил три гола.
В матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» переиграло «Ахмат». Встреча проходила на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном и завершилась со счётом 2:1.
На 7-й минуте счёт открыл полузащитник «Динамо» Даниил Фомин, реализовав пенальти, назначенный за игру рукой. На 37-й минуте 17-летний полузащитник москвичей Арсен Захарян увеличил преимущество «Динамо». Лесовой поборолся в центре поля и сделал передачу в штрафную, Захарян ворвался в штрафную, на замахе убрал Анхеля и протолкнул мяч мимо Шелии. Во втором тайме хавбек «Ахмата» Антон Швец отыграл один мяч.
- 5 марта 2021
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